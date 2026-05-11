التركيز على اللقب.. الزمالك يرفض تقديم شكوي ضد حكم مباراة اتحاد العاصمة

استقرت إدارة نادي الزمالك على عدم التقدم بأي شكوى رسمية ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا ، الذي أدار مواجهة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الكرة بالنادي فضلت غلق ملف التحكيم بشكل نهائي، وعدم الانشغال بالأحداث التي صاحبت لقاء الذهاب، من أجل توفير حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق قبل المواجهة الحاسمة في الإياب.

استعدادات الزمالك لمواجهة إتحاد العاصمة

ويتركز اهتمام الجهاز الفني واللاعبين حاليا على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لمباراة العودة، في ظل رغبة قوية من الزمالك في حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، وإضافة بطولة قارية جديدة إلى خزائن النادي.

وشهدت الساعات الماضية جلسات مكثفة من جانب الجهاز الفني مع اللاعبين، للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة استغلال الفرص والتركيز طوال التسعين دقيقة، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك خبرات كبيرة في المواجهات الإفريقية الحاسمة.