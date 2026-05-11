رسالة مؤثرة من أيمن الرمادي لجماهير الزمالك واللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

حرص أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالى للبنك الأهلي، على توجيه رسالة دعم للاعبي الزمالك والجهاز الفني والجماهير، عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واستهل الرمادي رسالته بعبارات دينية، مؤكدًا أنه تردد كثيرًا قبل كتابتها قبل أن تدفعه العاطفة للتعبير عما بداخله، معتبرًا أنها رسالة موجهة للاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي.

وأكد المدير الفني السابق أن لاعبي الزمالك اعتادوا الظهور برجولة في مختلف المواقف، سواء في أوقات الانتصار أو التعثر، مشيدًا بما قدموه من عطاء وتفانٍ خلال الموسم الحالي، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير.

وتحدث الرمادي عن المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الكونفدرالية، معتبرًا أن ما حدث خلالها يمثل “قهرًا” للجميع، إلا أنه شدد على أن الفريق لم يتعرض لهزيمة بقدر ما يمر بتحدٍ جديد يتطلب رد فعل قوي من اللاعبين والجهاز الفني.

وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبي الزمالك وجماهيره على تجاوز المرحلة الحالية وإسعاد الجماهير من جديد، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للعودة بشكل أقوى.

وأشاد بالمشهد الجماهيري الذي أعقب إحدى مباريات الزمالك أمام النادي الأهلي، واصفًا إياه بالتلاحم غير المسبوق بين اللاعبين والجماهير، مؤكدًا أنه يعكس وفاءً وحبًا استثنائيًا للنادي.

واستشهد الرمادي في رسالته ببعض كلمات الرئيس الراحل أنور السادات، داعيًا اللاعبين إلى التمسك بالقوة والروح القتالية رغم الضغوط، ومؤكدًا أن الفرق الكبيرة تُقاس بقدرتها على الثبات في الأزمات.

واختتم المدير الفني السابق رسالته بالتأكيد على انتظاره رد فعل قوي من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير في المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في أن ينجح الزمالك في إسعاد جماهيره ورفع اسم مصر عاليًا.