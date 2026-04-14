أشرف نصار: أيمن الرمادي مستمر معنا الموسم الجديد.. والأهلي لم يطلب عودة أحمد رضا

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، مستمر مع البنك الأهلي في الموسم المقبل.

وقال نصار، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو “ميجا اف ام”: “حالة الكرة المصرية ستنصلح عندما كل منظومة تعمل اللي عليها هنتكلم عن الكرة فقط، ولما الدنيا تكون ماشية لوائح والقوانين ولا يوجد تدخل عنصر بشري في أي أمور”.

وأضاف: “كنا نحتاج إلى الفوز على المقاولون العرب، وهدفنا صدارة مجموعة الهبوط وأيمن الرمادي مستمر مع الفريق في الموسم الجديد”.

وتابع: “مفيش حد اتكلم معانا من الأهلي بشأن أحمد رضا وعودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق، ولكن سنعقد جلسة مع ايمن الرمادي لبحث احتياجات الموسم الجديد”.