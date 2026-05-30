رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت على الرغم من الهدنة التي دخلت حيذ التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية في قطاع غزة، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 72,938 شهيدا، و172,919 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 7 شهداء بينهم 6 شهداء جدد، وآخر متأثرا بإصابته، و25 إصابة.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 929، وإجمالي الإصابات إلى 2,811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.