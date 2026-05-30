الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في قلقيلية وطولكرم.. ومستوطنون يهاجمون بلدة بيتا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة نفذتها فجر اليوم "السبت" في مدينتي قلقيلية وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 4 فلسطينيين من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أمين سر حركة "فتح" في إقليم قلقيلية محمود الولويل، وعضو الإقليم محمد نزال، إضافة إلى الشاب محمود أبو لبدة، والفتى يامن زياد داود.

وفي طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من سمارة العباس، ومحمد رفعت العباس، بعد مداهمة منزلهما في الضاحية وتخريب محتوياتهما.

وفي نابلس شمال الضفة، هاجم مستوطنون، فجر اليوم، عدة منازل في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة بئر فوزا في بلدة بيتا، واستهدفهوها بالحجارة، بالإضافة إلى تحطيم عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل.