زلزال جديد في أنفيلد.. نجم بارز يقترب من مغادرة ليفربول بعد محمد صلاح

لم تكد جماهير ليفربول تستوعب رحيل الفرعون المصري محمد صلاح، أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، حتى بدأت مؤشرات جديدة تظهر بشأن مغادرة ركيزة أساسية أخرى من تشكيلة "الريدز"، بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

مستقبل غامض يحيط بكوناتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المفاوضات بين إدارة ليفربول وإبراهيما كوناتي وصلت إلى طريق مسدود، ما يزيد من احتمالات رحيل المدافع الفرنسي مع نهاية عقده في صيف 2027، وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى بالحصول على خدماته.

ووفقاً للصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاكوبس، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، رغم التصريحات السابقة التي ألمحت إلى وجود تقدم في المحادثات. ويبدو أن مستقبل اللاعب بات مفتوحاً على جميع الاحتمالات خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يراقب الموقف

ارتبط اسم كوناتي خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وتحديداً إلى ريال مدريد، الذي يسعى لتدعيم خطه الخلفي بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على المنافسة في أعلى المستويات.

ورغم عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن، فإن التكهنات حول وجهة اللاعب المقبلة تتزايد يوماً بعد آخر.

أرقام مميزة مع الريدز

منذ انضمامه إلى ليفربول، نجح كوناتي في فرض نفسه كأحد أبرز المدافعين في الفريق، حيث شارك في نحو 115 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأسهم في العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وخلال موسم 2025-2026، خاض المدافع الفرنسي 50 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، منها 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق.

وداع مؤثر لمحمد صلاح

وكان ليفربول قد عاش لحظات استثنائية قبل أسابيع قليلة خلال حفل وداع أسطوري لمحمد صلاح، الذي أنهى مسيرة امتدت لسنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

وامتلأت مدرجات ملعب أنفيلد برسائل الشكر والامتنان للنجم المصري الذي تحول إلى رمز من رموز النادي وجماهيره حول العالم.

وشهدت مراسم الوداع حضور عدد من نجوم النادي السابقين والحاليين، فيما حرصت الجماهير على تكريم اللاعب الذي قاد الفريق إلى العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

المباراة الأخيرة لصلاح في أنفيلد

أما المباراة الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد، فقد تحولت إلى ليلة تاريخية امتزجت فيها مشاعر الفخر بالحزن.

وتوقفت الجماهير مراراً لتحية قائدها وهدافها التاريخي، بينما رفعت اللافتات التي توثق أبرز محطاته مع النادي.

ورغم نهاية حقبة صلاح، فإن جماهير ليفربول تجد نفسها اليوم أمام احتمال خسارة أسماء كبيرة أخرى، في مقدمتها إبراهيما كوناتي، ما ينذر بمرحلة إعادة بناء جديدة قد تشهد تغييرات واسعة داخل صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.