الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اتحاد جدة يحسم التعاقد مع محمد صلاح بشرط صارم.. ما هو؟

أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تمسك نادي الاتحاد بشروط مالية محددة من أجل إتمام صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في واحدة من أكثر الصفقات المنتظرة داخل دوري روشن السعودي.

ويعد النجم المصري أحد أهم الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات، في ظل استمرار أندية دوري روشن في استقطاب أبرز لاعبي العالم، ضمن مشروع تطوير المسابقة وزيادة قوتها التنافسية عالميًا.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع ترقب الجماهير لموقف محمد صلاح النهائي وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في صفقة قد تكون الأبرز هذا الصيف.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول 

الجدير بالذكر أن محمد صلاح كتب نهاية قصته مع ليفربول، بشكل رسمى، بعد خوض آخر مبارياته بقميص الفريق أمام برينتفورد، لينهى قصة امتدت إلى 9 مواسم من الإنجازات رفقة الريدز.

وودع صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.

شرط تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح

وحسب ما تم تداوله، فإن إدارة الاتحاد لا ترغب في تحميل ميزانية النادي كامل القيمة المالية الخاصة بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، حيث تشترط أن يتم تمويل الجزء الأكبر من الصفقة عبر جهات داعمة أو من خلال لجنة الاستقطاب، مع تحمل النادي نسبة محدودة فقط من راتب اللاعب.

ويعكس هذا التوجه حجم الصفقة المرتقبة، خاصة أن محمد صلاح يعد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل التعاقد معه يحتاج إلى ميزانية ضخمة قد تكون من الأكبر في تاريخ الكرة السعودية.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى استغلال اقتراب نهاية رحلة صلاح مع ليفربول الإنجليزي من أجل إقناعه بخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية، ضمن خطة تهدف إلى إعادة بناء الفريق واستعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وترى إدارة النادي أن التعاقد مع صلاح سيمثل نقطة تحول كبيرة للمشروع الرياضي، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا من الناحية التسويقية والجماهيرية، نظرًا للشعبية العالمية التي يتمتع بها النجم المصري، خاصة في الوطن العربي والقارة الأفريقية.

ويأتي اهتمام الاتحاد بمحمد صلاح بعد فترة شهدت العديد من التغييرات داخل الفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الموسم الماضي، إلى جانب رحيل عدد من النجوم الذين شكلوا العمود الفقري للفريق في السنوات الأخيرة.

ويملك صلاح سجلًا استثنائيًا مع ليفربول، بعدما قضى تسعة أعوام حافلة بالإنجازات داخل النادي الإنجليزي، حيث ساهم في حصد العديد من البطولات الكبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ونجح في تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية الفردية.

