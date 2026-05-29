جوتيريش يدعو إلى تقديم دعم سياسي أكبر ودعم مالي موثوق لـ الخوذ الزرقاء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى تقديم دعم سياسي أكبر ودعم مالي موثوق لـ "الخوذ الزرقاء"، والذين يخدمون في حقبة خطيرة من التوترات العالمية المتصاعدة والموارد الشحيحة، ويضعون أنفسهم في طريق الخطر.

ويخدم حاليًا أكثر من 50 ألفًا من الأفراد المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة تحت علم الأمم المتحدة في 11 بعثة، حيث يواجهون تحديات تتراوح بين مراقبة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وإزالة الألغام الأرضية وحماية المدنيين، وفقا لموقع الأمم المتحدة.

ويعمل أفراد قوات حفظ السلام في صراعات مجزأة بشكل متزايد تشكلها التهديدات الناشئة، بما في ذلك إساءة استخدام التقنيات الرقمية وانتشار المعلومات المضللة.

ويتمحور الاحتفال هذا العام باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة - والذي يصادف 29 مايو، وهو الذكرى السنوية لأول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في عام 1948 - حول موضوع "الاستثمار في السلام"، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم السياسي والمالي المستدام لحفظ السلام.

وفي رسالة بمناسبة هذا اليوم، وصف الأمين العام أنطونيو جوتيريش حفظ السلام التابع للأمم المتحدة بأنه أداة مجربة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق الاستقرار في حالات النزاع وحماية المدنيين ودعم الحلول السياسية.

وتوجه بالتحية إلى ما يقرب من 4500 من حفظة السلام الذين لقوا حتفهم منذ عام 1948، بما في ذلك 59 خلال العام الماضي، مؤكدا أن الهجمات ضدهم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وشدد جوتيريش على أن حفظ السلام يتطلب دعماً موثوقاً من المجتمع الدولي، محذراً من أن تقليص الموارد يخاطر بتقويض فعاليتها في وقت أصبحت فيه النزاعات معقدة وطويلة الأمد بشكل متزايد.

وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام: "يواصل حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة حماية المدنيين، ومنع تصاعد العنف، وإبقاء الأمل حياً في بعض من أصعب البيئات في العالم"، وأضاف أن الاستثمار في حفظ السلام هو في نهاية المطاف استثمار في الاستقرار وفي إمكانية تحقيق سلام دائم.

ومن المقرر في 5 يونيو أن يكرم الأمين العام اثنين من حفظة السلام بمدالية الكابتن مباي دياني للشجاعة الاستثنائية، وهي أعلى وسام في مجال حفظ السلام التابع للأمم المتحدة.

