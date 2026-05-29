الدورى المصري.. الاتحاد يتقدم على البنك الأهلى بهدفين فى الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول متقدمًا على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فادي فريد التسجيل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل للبنك الأهلي بعد 5 دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أحمد عاطف من إعادة التقدم لزعيم الثغر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتفوق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ودخل الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل ضم صبحي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد توني وأحمد محمود وعبد الغني محمد ومؤمن شريف، بينما قاد الهجوم جون إيبوكا بجوار فادي فريد وأحمد عيد.

في المقابل، بدأ البنك الأهلي اللقاء بتشكيل يقوده أحمد صبحي في حراسة المرمى، فيما تواجد في الخط الأمامي الثنائي أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان.