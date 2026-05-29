كانوا فاكرين بطل الفيلم مالوش أهل يسألوا عليه.. محمد رمضان يعلق على أزمة دور عرض فيلم أسد

طرح أحد المتابعين عبر مواقع التواصل سؤالاً عن سبب رفع فيلم «أسد» من دور العرض فى بورسعيد، بعد حالة الجدل أُثيرت خلال الساعات الماضية بشأن استبعاد الفيلم من 30 مجمعًا سينمائيًا خلال 24 ساعة.

وأعاد الفنان محمد رمضان نشر منشور المتابع عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، و جاء فيه: "كانوا فاكرين بطل الفيلم مالوش أهل يسألوا عليه!".



كانت اتهامات و كتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن اشتعال أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما المصرية بقوة في حالة صحتها حيث يتحدث الكثير في هذه التدوينات عن توجيه متعمد من دور العرض لصالح 7dogs وتحويل جماهير فيلم أسد وباقي الأفلام لصالحه من خلال موظفي دور العرض ما دفع البعض للمطالبة بتدخل قوي وفوري لغرفة صناعة السينما ولجنة محاربة الاحتكار في مجلس الوزراء لحماية هذه الصناعة مما يقال و التأكيد على صحتها من عدمه.

موسم العيد يتنافس فيه 4 أفلام هي أسد و 7dogsو الكلام على ايه و إذما .

قصة فيلم أسد تدور أفي حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى أبو طالب - وسكوب - عماد السيد أحمد ورودولف دعبول - وبيج تايم، وتوزيع شركة إمباير.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.