محمود الليثي ينشر صورة مع محمد رمضان من الحج: ربنا يتقبل منا ومنكم

شارك الفنان محمود الليثي جمهوره صورة جمعته بالفنان محمد رمضان، أثناء أدائهما مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر الليثي في الصورة برفقة رمضان في أجواء روحانية، خلال تواجدهما بالأراضي المقدسة، حيث لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وعلّق محمود الليثي على الصورة قائلًا: “ربنا يتقبل منا ومنكم”.

نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير انستجرام كاشفا حقيقة الحرب التي يتعرض لها فيلمه أسد على حد تعبيره ونشر رمضان أربعة صور تكشف حقيقة ما يحدث مع الفيلم.

وكانت اتهامات و كتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن اشتعال أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما المصرية بقوة في حالة صحتها حيث يتحدث الكثير من هذه التدوينات عن توجيه متعمد من دور العرض لصالح 7dogs و تحويل جماهير فيلم أسد وباقي الأفلام لصالحه من خلال موظفي دور العرض مما دفع البعض للمطالبة بتدخل قوي وفوري لغرفة صناعة السينما و لجنة محاربة الاحتكار في مجلس الوزراء لحماية هذه الصناعة مما يقال و التأكيد على صحتها من عدمه.

العيد يتنافس فيه أربعة أفلام هي أسد و 7dogsو الكلام على ايه و إذما .

قصة فيلم أسد

الفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى أبو طالب - وسكوب - عماد السيد أحمد ورودولف دعبول - وبيج تايم، وتوزيع شركة إمباير.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.