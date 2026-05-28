تركي آل الشيخ يحتفل بإيرادات 7Dogs القياسية: الحمدلله

احتفى المستشار تركي آل الشيخ بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «7Dogs»، بعدما اقتربت إيراداته من حاجز الـ2 مليون دولار في أول يوم عرض بالوطن العربي.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، بوستر الفيلم الذي كشف عن الأرقام القياسية التي حققها العمل منذ طرحه في دور العرض، قائلًا: “الحمدلله”.

واصل فيلم 7 Dogs، تحطيمه للأرقام القياسية في العالم العربي بعد الايرادات التي حققها داخل مصر في أول يومي عرض.



وحقق فيلم 7 Dogs، ايرادا بلغ أكثر من مليون و٩٠٠ ألف دولار في أول يوم عرض له في مصر والعالم العربي، إذ بلغت إيراداته في مصر نحو 482,421 دولار، وفي السعودية بلغت 708,835 دولار.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.