حسين عبداللطيف: راض عن أداء منتخبنا أمام تنزانيا.. وخسرنا بركلات الحظ

أكد حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أن الفراعنة قدموا أداء مميز خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة قبل وداع المنافسة على اللقب أمام تنزانيا بركلات الترجيح.

وقال عبداللطيف : لاعبو منتخبنا كانوا رجالاً خلال المباراة، وراض عما قدموه، وسنواصل العمل للفوز بالميدالية البرونزية في مباراتنا الأخيرة بالبطولة.

وأوضح: منتخب تنزانيا قوي ومنظم، يقدم أداءً مميزا منذ بداية البطولة، المباراة كانت متكافئة، وحسمتها ضربات الحظ، وهو سيناريو حدث مع العديد من المنتخبات الكبرى من قبل.



منتخب مصر ينتظر البرونزية



حقق منتخب تنزانيا الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح وحسم بطاقة التأهل.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر، الخاسر من مباراة المغرب أمام السنغال بنصف نهائي البطولة.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أكاديمية محمد السادس.