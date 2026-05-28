كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

علق الكاتب الصحفي كرم جبر على أزمة الغرامات الموقعة على نادي الزمالك، منتقدًا طريقة إدارة الملفات القانونية داخل النادي.

وكتب كرم جبر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كارثة غرامات الفيفا على الزمالك سببها الرئيسي "التطنيش"، وعدم الرد على الشكاوى، فيضطر القضاة الدوليون الى إصدار الأحكام تلقائيا، وغرامات بملايين كان يمكن تفاديها، لو فيه إدارة قانونية وإعلامية يقظة، ومحام دولى يدافع عن النادى".

وتابع كرم جبر: "مشكلة المجلس الحالى هى الارتباك الممنهج فى كل الأزمات، من تمثيلية زيزو حتى سحب الأرض ومدفعية الغرامات..غياب تام عن الفاعلية، وحضور كامل فى اللقطة".