حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق
ترامب: انضمام السعودية وقطر لاتفاقيات أبراهام مع إسرائيل ضرورة للاتفاق مع إيران
تمرد باب ثياو.. أزمة كبيرة تضرب السنغال قبل المونديال| إيه الحكاية؟
نجوم أفريقيا يشعلون مونديال 2026.. صلاح ومرموش وحكيمي يقودون الحلم القاري
رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين
السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج
صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026
الزراعة تحذر المواطنين: صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة لبيع منتجات غذائية
مونديال المفاجآت.. 4 منتخبات تكتب التاريخ لأول مرة في كأس العالم 2026
الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس
لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي
مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة
تمرد باب ثياو.. أزمة كبيرة تضرب السنغال قبل المونديال| إيه الحكاية؟

يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل تمرد باب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال قبل المشاركة فى كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

أفادت التقارير أن باب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال رفض في البداية السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة بعثة أسود التيرانجا بسبب إنتهاء عقده منذ شهر فبراير الماضي وعدم تجديده حتى هذه اللحظة.

وذكرت التقارير أنه بعد تدخل حاسم من رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم نجح في إقناع باب ثياو المدير الفني لأسود التيرانجا على مرافقة منتخب بلاده استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

أشارت التقارير إلي أن التوترات داخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم تسببت في تأخير رحلة منتخب أسود التيرانجا بعدما كان من المقرر إقلاع الطائرة في تمام الثالثة مساءً.

شددت التقارير علي أنه رغم حل أزمة السفر مؤقتًا لمدرب السنغال باب ثياو إلا أن الأجواء داخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم لا تزال يشوبها التوتر بسبب مشاكل الديون وصعوبة الوصول إلى بعض المنشآت الرياضية إضافة إلى الخلافات المتعلقة بالتحضير لكأس العالم 2026.

كانت المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في لقاء شهد توترًا كبيرًا في الدقائق الأخيرة. 

توقفت المباراة لفترة قاربت 10 دقائق بعدما احتج لاعبو منتخب السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي في اللحظات الحاسمة من المواجهة.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا على حساب نظيره منتخب المغرب بعد الفوز بهدف دون رد.

وقرر لاحقا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف سحب اللقب لصالح المغرب الأمر الذى قرر معه الاتحاد السنغالي لكرة القدم من أجل إلغاء قرار الكاف إلي التصعيد وتقديم شكوي فى الهيئات الرياضية الدولية.

صحة الشرقية
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
