العقدة مستمرة.. المغرب يدرس التقدم بشكوى إلى الكاف بعد الخسارة أمام السنغال

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم إمكانية التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للمدارس تحت 15 سنة.

وأبدي الجانب المغربي تحفظات قوية، حيث يرى أن المستوى البدني والقوة الجسدية للاعبي السنغال يثيران الشكوك حول صحة أعمار بعض اللاعبين، معتبرين أن ما ظهر في المباراة “غير طبيعي” بالنسبة لهذه الفئة السنية.

وأفادت التقارير أنه حتى الآن، لا تزال الخطوة قيد الدراسة ولم يتم تقديم أي شكوى رسمية بشكل نهائي.