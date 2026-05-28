تامر حسني يعلن إحياء فقرة غنائية بعد مباراة مصر وروسيا

حرص الفنان تامر حسني على دعم المنتخب المصري قبل مواجهة روسيا، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأعلن تامر حسني في منشوره أنه سيتوجه إلى ستاد القاهرة لإحياء فقرة غنائية عقب انتهاء المباراة، داعيًا الجمهور لمساندة منتخب مصر بكل الطرق الممكنة.

وكتب تامر حسني: “نازل إن شاء الله رايح ستاد القاهرة لبروفة غنائي بعد ماتش مصر وروسيا اليوم، يلا كل حد مننا يدعم منتخبنا العظيم بطريقته، هغني النهارده بعد الماتش إن شاء الله”.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.