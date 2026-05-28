لماذا ترتفع أسعار اللحوم؟.. شعبة القصابين تكشف الأسباب

منار عبد العظيم

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المحلية حالة من الارتفاع المستمر، ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب زيادة الأسعار رغم تراجع القدرة الشرائية لدى كثير من الأسر.

كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الأزمة ترتبط بشكل مباشر بزيادة تكلفة الاستيراد والأعلاف، إلى جانب الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأوضح عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية  أن مصر تنتج نحو 198 ألف طن فقط من اللحوم سنويًا، بينما تستورد قرابة 441 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 60% من حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يجعل السوق المصرية شديدة التأثر بالأسعار العالمية وتحركات سعر الدولار.

حقيقة اتهام الجزارين بالاحتكار

ونفى رئيس شعبة القصابين بشكل قاطع اتهام الجزارين بالتسبب في ارتفاع الأسعار أو احتكار اللحوم، مؤكدًا أن الجزار البسيط يعد من أكثر المتضررين من موجة الغلاء الحالية.

وأشار إلى أن نسبة الربح التي يحققها الجزار في الكيلو الواحد لا تتجاوز 7% فقط، وهي بالكاد تغطي المصروفات التشغيلية اليومية، من إيجارات وأجور عمالة وفواتير كهرباء.

تراجع القوة الشرائية وإغلاق محلات جزارة

وأكد عبد الباسط أن الأسواق تشهد حالة من الركود الواضح نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، موضحًا أن دخول عدد كبير من الأسر لم تعد تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية وأسعار السلع الغذائية.

وأضاف أن هذه الظروف دفعت العديد من أصحاب محلات الجزارة القديمة إلى إغلاق محالهم أو تأجير النشاط بسبب صعوبة الاستمرار في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الإقبال على الشراء.

 

الأعلاف وسعر الدولار وراء زيادة الأسعار

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن تحديد أسعار اللحوم يخضع لعدة عوامل رئيسية، أبرزها تكلفة الإنتاج وأسعار الأعلاف المستوردة التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.

كما أشار إلى أن بعض كبار المستوردين والمربين يسهمون في زيادة الأسعار، من خلال رفع أسعار العجول المخزنة لديهم مع أي أزمة عالمية أو تحرك جديد في سعر صرف الدولار.

 

مطالب بفرض رقابة على المستوردين

وطالب عبد الباسط بفرض رقابة أكثر صرامة على المستوردين، من خلال وضع حد أقصى لنسب الأرباح يتراوح بين 20 و25% بداية من دخول الشحنات وحتى بيعها للمستهلك، بهدف الحد من المغالاة وتحقيق استقرار الأسواق.

 

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن الدولة وفرت كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن الحكومة قامت بدور مهم في محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين والسيطرة على الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.

العيد عندنا يعني أفلام الزعيم.. صفاء جلال تكشف ذكريات العيد مع عادل إمام

مصر تدين هجمات إيران على الكويت.. وتؤكد: أمن الخليج جزء من الأمن العربي

مارينا تستعد لصيف 2026 بتطوير شامل للشواطئ والخدمات

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

