إضافة هذه المادة لأكلات عيد الأضحى تقضى على الكوليسترول وتقلل السكر

تعد القرفة من أفضل المواد الطبيعية التى يمكن إضافتها لأكلات عيد الأضحى الدسمة حيث أنها تجنب الجسم الكثير من أضرارها مثل خفض الكوليسترول.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك اليكم أهم فوائد إضافة القرفة في أكلات عيد الأضحى.

خفض السكر في الدم

ووجدت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتلقون علاج الأنسولين والذين تناولوا مكملات القرفة يوميًا شهدوا انخفاضًا ملحوظًا (ومستمرًا) في مستويات السكر بعد برنامج علاجي استمر 40 يومًا وعندما توقف المشاركون عن تناول القرفة، لاحظوا استمرار بعض الفوائد، وتحديدًا، ظلت مستويات السكر في الدم أقل مما كانت عليه في بداية التجربة".

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار القرفة بديلاً عن العلاج التقليديو تُشير الجمعية الأمريكية للسكري تحديداً إلى أن القرفة "ليست بنفس فعالية أدوية السكري من النوع الثاني"، وتُلاحظ أن المكملات الغذائية "لا تُساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق أهداف العلاج أو خفض مستوى السكر في الدم بشكلٍ موثوق".

خفض الكوليسترول



أظهر المشاركون في دراسة حديثة تحسناً في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم. كما وجدت دراسة تحليلية منفصلة شملت عشر دراسات أن تناول القرفة يومياً يؤدي إلى انخفاض "ذي دلالة إحصائية" في الكوليسترول الكلي ، وكذلك في الكوليسترول الضار (LDL) .

ومع ذلك، ولأن كمية القرفة في الجرعة تختلف - وكذلك المدة التي تتناول فيها القرفة الإضافية - فليس من الممكن الجزم بشكل قاطع بأنه يمكن استخدام التوابل كعلاج لخفض الكوليسترول المرتفع.