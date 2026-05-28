الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تنفذ 251 ألف فعالية دعوية وتوعوية خلال مايو 2026

درس ديني بأحد المساجد
محمد شحتة

نفذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال شهر مايو 2026م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية.

وشهد الشهر تنفيذ (3,500) مجلس فقه بعدد (6) مديريات هي: (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس)، إلى جانب تنفيذ (26) مجلس فقه للواعظات بعدد (10) مديريات هي: القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، بإجمالي (130) ندوة.

كما نفذت الوزارة (13,500) درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات بجميع المديريات، إلى جانب تنفيذ (8,000) منبر ثابت يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

البرنامج الصيفي للطفل

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نفذت الوزارة البرنامج الصيفي للطفل في (20,880) مسجدًا يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، بإجمالي (167,000) لقاء، كما تم تنفيذ (27) لقاءً للطفل بالمديريات الإقليمية.

وشهد النشاط الدعوي كذلك تنفيذ الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية بعدد (168) لقاءً، وتنفيذ (81) ندوة كبرى، إضافة إلى تنفيذ (2,500) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بمديريات: (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس).

كما نفذت الوزارة المجالس العلمية بعدد (1,532) مجلسًا بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، إلى جانب تنفيذ ندوات «عقيدتي» بعدد (4) ندوات بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، و(4) ندوات للرأي بالاشتراك مع قناة النيل الثقافية.

وفي إطار التعاون بين المؤسسات الدينية، تم تنفيذ (12) قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب تنفيذ (130) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (100) واعظة.

كما تم تنفيذ (4) قوافل جمعة بالمناطق الحمراء بمشاركة (65) إمامًا من قيادات وأئمة الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، فضلًا عن تنفيذ (8) قوافل دعوية نائية بالمناطق الحدودية: (مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الوادي الجديد).

وشهد الشهر تنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام محمد بن سعيد البوصيري بالمساجد الكبرى بعدد (2,121) مسجدًا، بإجمالي (8,400) ندوة، إلى جانب تنفيذ نشاط «المساجد المحورية» بعدد (42,000) فعالية بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، نفذت الوزارة (4,000) قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و(40) قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

كما تم تنفيذ (375) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، و(300) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجميع المديريات الإقليمية.

وفي جانب الأنشطة الفكرية، تم تنفيذ ملتقى فكري بمسجد الإمام الحسين بمناسبة الاحتفال بالعشر الأوائل من ذي الحجة بعدد (9) ملتقيات فكرية، إلى جانب التنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن الاختبارات الأولية للموسم الثاني من دوري النجباء.

صحة الشرقية
ازالة تعدي
