واعظات الأوقاف يشاركن المصلين فرحة عيد الأضحى بالساحات والمساجد

حرصت واعظات وزارة الأوقاف على المشاركة الفاعلة في أجواء عيد الأضحى المبارك من خلال التواجد الميداني بساحات ومساجد العيد بعدد من المحافظات، في صورة عكست الدور الدعوي والتربوي والمجتمعي الذي تؤديه الواعظات في المناسبات الدينية الكبرى.

واعظات الأوقاف يُسهمن في تنظيم المساحات المخصصة للسيدات في عيد الأضحى

وشهدت ساحات ومساجد العيد حضورًا مبكرًا للواعظات للمشاركة في استقبال المصلِّيات والأطفال، والإسهام في تنظيم المساحات المخصصة للسيدات، بما وفر أجواءً من النظام والطمأنينة والسكينة داخل الساحات والمساجد.

كما حرصت الواعظات على تعزيز معاني العيد الإيمانية والإنسانية، من خلال التوعية بآداب العيد، والحث على صلة الأرحام، وإحياء قيم التكافل والمحبة والتسامح، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على السلوك الحضاري داخل الساحات والمساجد والأماكن العامة.

وشهدت اللقاءات الجانبية عقب الصلاة تفاعلًا واسعًا من السيدات والأطفال، حيث قامت الواعظات بالإجابة عن عدد من الاستفسارات المتعلقة بالأضحية وأيام التشريق والتكبيرات، مع توجيه الأطفال إلى تعظيم شعائر الله وإظهار الفرح المشروع المرتبط بالطاعة وحسن الخلق.

كما أسهمت الواعظات في إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال من خلال تبادل التهاني وترديد التكبيرات وإشاعة الأجواء الإيمانية التي تعكس روح العيد ومقاصده السامية.

ويأتي هذا الحضور الميداني في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل الدور الدعوي للواعظات، وتعزيز مشاركتهن المجتمعية في المناسبات الدينية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، وربط المجتمع بالمساجد ومواسم الخير والطاعات.