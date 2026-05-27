بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري استعدادا لعيد الأضحي المبارك من خلال الإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، والتصدي لذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي والبيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطري علي مدار أول أيام عيد الأضحي المبارك بالمرور على مجزر الإبراهيمية و الحسينية العمومى و القيصر الخاص بالصالحية لمتابعة سير العمل داخل المجازر وإستقبال الأضاحي من المواطنين و الجمعيات الأهلية لذبحها مجاناً وذلك بالتنسيق مع كلا من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و مدير ادارة الارشاد وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور و الكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح والإستضافة لحين إنتهاء الذبح والتجهيز بالإشراف علي أعمال الذبح و التجهيز

هذا وقد شهدت المجازر بإجمالي( ١٦) مجزراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة ذبح (١١٥٣) أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان على مدار أول ايام عيد الاضحى فضلاً عن تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.