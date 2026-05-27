إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي.. فحوصات للحجاج وكروت مراقبة بعد الوصول

عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد الوقائي  القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنًا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن رفع الاستعداد يبدأ اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تعزيز الفرق الطبية العاملة على مدار الساعة، وتدعيم الكوادر المؤهلة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وأجهزة الفحص الحديثة بجميع المنافذ.


وأكد عبدالغفار أن الخطة تشمل تطبيق مناظرة صحية دقيقة على جميع الحجاج القادمين، مع إلزامية استيفاء كروت المراقبة الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعد الوصول إلى محال إقامتهم. كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لإجراء الفحوصات الوقائية على متن الرحلات القادمة لتسريع إجراءات الدخول وتقليل الازدحام مع ضمان الكشف المبكر عن أي حالات اشتباه.

تقديم الخدمات الإسعافية الفورية  


وتشمل الخطة تقديم الخدمات الإسعافية الفورية والتعامل السريع مع أي حالات مرضية وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب تكثيف التوعية الصحية للحجاج حول الأعراض التي تستدعي التوجه الفوري إلى المستشفيات، مع الإبلاغ عن تاريخ الوصول.
وشدد المتحدث الرسمي على التزام سلطات الحجر الصحي بإلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بإجراءات رش وتطهير وسائل النقل القادمة فور وصولها، وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان وقاية شاملة وآمنة

