وزير الصحة يكرم الفائزين في مسابقة أنت الحل.. ويؤكد: الغذاء الصحي أقوى أدوات الوقاية من الأمراض

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على وضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن مبادرة «أنت الحل» تجسد نموذجاً متكاملاً للشراكة الحقيقية بين الدولة والمواطن لترسيخ نمط حياة صحي ومستدام.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم جوائز المسابقة الوطنية التي نظمتها الوزارة لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الوصول للوزن المثالي، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير أن المبادرة التي أُطلقت خلال شهر رمضان الماضي نجحت في تصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة، من خلال نشر رسائل توعوية بسيطة ومباشرة تتناسب مع عادات المجتمع المصري، مع التركيز على أهمية الاعتدال في الطعام والحد من الإسراف والهدر الغذائي.

الحفاظ على الصحة يبدأ من الاختيارات اليومية

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن الحفاظ على الصحة يبدأ من الاختيارات اليومية، داعياً المواطنين إلى تبني وجبات متوازنة غنية بالخضروات والبروتينات الصحية، والابتعاد عن الإفراط في الدهون والسكريات والمشروبات الغازية.

وأشار إلى أن السمنة تعد من أخطر التحديات الصحية في مصر، لارتباطها بأمراض مزمنة خطيرة كأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، موضحاً أن المواطن المصري يستهلك نحو 34 كيلوجراماً من السكر سنوياً، فيما يعاني نحو 30% من المواطنين من ارتفاع ضغط الدم، ويبلغ عدد المصابين بالسكري أكثر من مليون ونصف المليون مواطن.

وأكد الوزير أن الغذاء الصحي هو أحد أقوى أدوات الوقاية من الأمراض، مشيراً إلى أن الوزارة ربطت بين التوعية والتحفيز من خلال إطلاق المسابقة الوطنية لإنقاص الوزن، والتي شهدت إقبالاً كبيراً تجاوز 5000 مشارك.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن اعتزازه باستمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية للارتقاء بصحة المواطن، مستفيدة من النجاحات الكبرى التي حققتها المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة».

كما ثمن دور المعهد القومي للتغذية في إعداد الرسائل التوعوية والدلائل العلمية للمبادرة، بما يضمن دقة المعلومات وملاءمتها للثقافة والعادات المصرية.

ووجه الوزير الشكر للشركاء والجهات الراعية التي قامت بتحمل تكاليف الجوائز بالكامل، مؤكداً أن هذه الشراكات الفعّالة تعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الجهود الصحية الوطنية.

وفي ختام الاحتفالية، كرم الدكتور خالد عبدالغفار، الفائزين الستة الأوائل في المسابقة، حيث سلّم لكل منهم 6 جنيهات ذهبية تقديراً لجهودهم في تحقيق أهداف المبادرة، بينما قام الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، بتسليم الجوائز المالية لباقي الفائزين بواقع 6 آلاف جنيه لكل فائز.

وأكد الوزير أن نشر الوعي الصحي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع والإعلام لبناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على الإنتاج والتنمية.