قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: مصر نموذج عالمي في القضاء على الالتهاب الكبدي سي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر حققت تحولاً تاريخياً كموديل عالمي ناجح في القضاء على الالتهاب الكبدي سي، مشيداً بتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2026 الذي أبرز مكانة مصر والتحول الصحي الشامل الذي شهدته الدولة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة الكبد (EASL)، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بجنيف.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، إنجازات مبادرة «100 مليون صحة»، التي شملت فحص قرابة 63 مليون مواطن فوق سن 12 عاماً، وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض بأدوية محلية الصنع مجاناً، مما ساهم في خفض تكلفة العلاج بشكل كبير وانتقال مصر من كونها من أكثر الدول تضرراً إلى أول دولة في العالم تحصل على الاعتماد الذهبي للقضاء على الالتهاب الكبدي سي في أكتوبر 2023.

وأشار الوزير إلى أن مصر حصلت مؤخراً على لقب أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي لمكافحة الالتهاب الكبدي بي، وساهمت جهودها في انخفاض عبء العدوى بنسبة 34% في الإقليم، محققة أكبر انخفاض عالمي بين 2015 و2024، كما أكد أن هذا النجاح امتد لخارج الحدود من خلال دعم 11 دولة أفريقية وآسيوية فنياً ودوائياً.

دمج أمراض الكبد ضمن استراتيجيات الأمراض غير السارية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تتجه حالياً نحو دمج أمراض الكبد ضمن استراتيجيات الأمراض غير السارية، خاصة مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، الذي يُعد التحدي الصحي الجديد الأبرز، مشدداً على أهمية الوقاية والرعاية الأولية ودمج صحة الكبد في الأجندة العالمية للأمراض غير المعدية.

واختتم الوزير كلمته مؤكداً التزام مصر بالوصول إلى هدف القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي بحلول 2030، وقيادتها لجهود دمج صحة التمثيل الغذائي والكبد عالمياً، مشدداً على أن «الصحة ليست امتيازاً لحفنة قليلة، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان».

وزير الصحة وزير الصحة والسكان الالتهاب الكبدي سي الصحة العالمية جمعية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

نضارة البشرة

خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف

بان كيك بالجبنة القريش

صحي ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك الجبنة القريش

ليلى أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد