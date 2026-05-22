دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن يوم عرفة يعد من أعظم أيام الدنيا، ويحمل فضلًا كبيرًا للمسلمين، خاصة فيما يتعلق بالصيام والدعاء والذكر، موضحًا أن هذا اليوم المبارك يكفر الله فيه الذنوب ويرفع الدرجات.

وأضاف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن يوم عرفة الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة هو سيد أيام الدنيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على اغتنام هذا اليوم بالصيام والعمل الصالح.

وتابع: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، لافتًا إلى أن صيام يوم عرفة سبب في مغفرة ذنوب عامين، مبينًا أن العلماء فسروا تكفير الذنوب المستقبلية بأن الله يوفق العبد للطاعة ويبعده عن المعاصي.

وأشار إلى أن يوم عرفة يرتبط بأعظم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»، موضحًا أن غير الحاج يمكنه نيل الأجر العظيم من خلال الصيام والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار.

وأضاف أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، مؤكدًا أن هذا اليوم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجاج والعباد في يوم عرفة، لما يظهرونه من تضرع وخشوع ورجاء لرحمة الله، موضحًا أن هذا اليوم من أكثر الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والمغفرة على المسلمين.