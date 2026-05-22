قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو

يوم عرفة
يوم عرفة
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن يوم عرفة يعد من أعظم أيام الدنيا، ويحمل فضلًا كبيرًا للمسلمين، خاصة فيما يتعلق بالصيام والدعاء والذكر، موضحًا أن هذا اليوم المبارك يكفر الله فيه الذنوب ويرفع الدرجات.

وأضاف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن يوم عرفة الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة هو سيد أيام الدنيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على اغتنام هذا اليوم بالصيام والعمل الصالح.

وتابع: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، لافتًا إلى أن صيام يوم عرفة سبب في مغفرة ذنوب عامين، مبينًا أن العلماء فسروا تكفير الذنوب المستقبلية بأن الله يوفق العبد للطاعة ويبعده عن المعاصي.

وأشار إلى أن يوم عرفة يرتبط بأعظم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»، موضحًا أن غير الحاج يمكنه نيل الأجر العظيم من خلال الصيام والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار.

وأضاف أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، مؤكدًا أن هذا اليوم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجاج والعباد في يوم عرفة، لما يظهرونه من تضرع وخشوع ورجاء لرحمة الله، موضحًا أن هذا اليوم من أكثر الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والمغفرة على المسلمين.

يوم عرفة وزارة الأوقاف الأوقاف صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

زيت الفرامل

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

دينا فؤاد

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد