بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرين بشأن ختام فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية السادسة والأربعين في مجال “الهيدرولوجيا البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة”، بمشاركة 23 متدرباً من دول حوض النيل والقرن الإفريقي، من دول (مصر - أوغندا - تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - كينيا - رواندا - الصومال - جيبوتي - السودان)، والتي عُقدت خلال الفترة من 25 مارس حتى 20 مايو 2026، والتي تم تنظيمها من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، وبدعم من المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

"الدبلومة المتكاملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية"

كما تلقى تقريراً بشأن ختام فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي "الدبلومة المتكاملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية"، والمنعقد تحت إشراف مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري RCTWS/PACWA، وقطاع شؤون مياه النيل، بمشاركة عدد (6) متدربين من دولة أوغندا الشقيقة.

وقد صرح الدكتور سويلم بأن الوزارة حريصة على عقد مثل هذه الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية، بالشكل الذي يسهم في تنمية القدرات وبناء الكفاءات في مجالات إدارة الموارد المائية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن المياه تعد جسراً للتعاون والتنمية، مؤكداً التزام مصر الدائم بالعمل من أجل بناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية، حيث عملت الوزارة على تعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية في مجال الموارد المائية.

وأضاف أنه وانطلاقاً من التزام مصر الراسخ بدعم الدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات معها، خاصة فيما يتعلق بقضايا المياه وتغير المناخ، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، فإن مصر - من خلال وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية - تقدم العديد من البرامج التدريبية سنوياً في مختلف مجالات الموارد المائية والري، لتعزيز مهارات وخبرات الشباب والكوادر الإفريقية في مجال المياه.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية الإقليمية السادسة والأربعين في مجال “الهيدرولوجيا البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة” تناولت عدداً من الموضوعات الفنية المتخصصة، من أبرزها: هيدرولوجيا نهر النيل والأودية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأخلاقيات المياه، وتصميم أعمال الحماية من السيول، وحصاد مياه الأمطار، واستكشاف المياه الجوفية وحفر الآبار، وتأثيرات تغير المناخ وسبل التكيف معها، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وجودة المياه الجوفية وعمليات الرصد، والتقنيات الجيوفيزيائية، وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل. كما تضمنت الدورة عدداً من الزيارات الميدانية والأنشطة التطبيقية، شملت زيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة وادي النطرون البحثية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمدينة العين السخنة.

كما تضمنت "الدبلومة المتكاملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية" عدد (8) محاور تغطي مختلف الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالاستزراع المائي، وتناولت عدداً من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها: (أنظمة وتقنيات الاستزراع المائي - إدارة التغذية، وتصميم المزرعة، وأنظمة تربية الأسماك - الاستزراع المائي المتكامل والإدارة اليومية لمزارع الأسماك - الاحتياجات الغذائية وتركيب الأعلاف). كما شارك المتدربون في عدد من الزيارات لعدة مواقع علمية وبحثية، لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي.