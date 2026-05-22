ممدوح عباس يزف نبأ سار لجماهير الزمالك عقب التتويج بالدوري

كشف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك عن نبأ سار لجماهير فريق الزمالك عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري



واكد ممدوح عباس في تصريحات تليفزيونيه " “أوجه التحية لمجلس إدارة الزمالك، لأنهم تحملوا المصاعب والضغوطات، وتحملوا ما يتحمله بشر، شاهدت حسين لبيب أمس، وكأنه يبلغ من العمر 100 عاما”

وأضاف: “أبشر الجماهير أنه سيتم فك القيد قريبا جدا، وسنشارك في دوري أبطال أفريقيا بأريحية تامة، لدينا حلول عديدة لهذه الأزمة”

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتصدر ترتيب الدوري بـ56 نقطة