إعلامي: ما قدمه معتمد جمال مع الزمالك سيُخلد في التاريخ

أثنى الإعلامي كريم رمزي، على ما قدمه معتمد جمال المدير الفني للزمالك مع فريقه منذ توليه القيادة الفنية للفريق

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ما قدمه معتمد جمال مع الزمالك سيذكره التاريخ، والمدرب قاد الزمالك باقتدار

واضاف: لا بد من تجديد عقد معتمد جمال مع الزمالك بعقد محترم مثل اغلب مدربي الأندية في الدوري المصري الممتاز

وتابع: الزمالك تغلب على كل الصعوبات التي واجهته هذا الموسم، ولكن النقطة الفاصلة في تتويج الزمالك بالدوري هو معتمد جمال الذي يستحق الثناء والإشادة