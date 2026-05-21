تفاصيل اختراق حساب شمس البارودي ونشر فيديو صادم لها

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تعرض صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” للاختراق، بعد نشر فيديو وصفته بـ«المخل» عبر حسابها، ما تسبب في حالة من القلق والفزع لها ولأسرتها، خاصة بعد تلقيها عشرات الاتصالات من المتابعين والمقربين.

وقالت شمس البارودي، في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية، إنها كانت نائمة بعد صلاة الفجر، قبل أن تستيقظ على رنين متواصل للهاتف واتصالات عديدة من متابعيها وابنتها، الأمر الذي أثار قلقها ودفعها للرد سريعًا لمعرفة ما يحدث.

وأضافت شمس البارودي أن ابنتها أخبرتها بوجود فيديو غير لائق منشور على صفحتها يحمل اسمها، رغم تغيير كلمة المرور الخاصة بالحساب، مطالبة إياها بعدم اتخاذ أي إجراء لحين التعامل مع الأزمة بشكل صحيح.

وأوضحت الفنانة المعتزلة أنها لم تتمالك نفسها، ودخلت إلى الصفحة بسرعة، وبمجرد رؤيتها لمحتوى الفيديو سارعت بحذفه فورًا، قبل أن تتدخل ابنتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الحساب، مشيرة إلى أن ابنتها أخبرتها أن الأفضل كان ترك المنشور مؤقتًا من أجل تقديم بلاغ رسمي لإدارة “فيسبوك” ضد الشخص الذي اخترق الصفحة.

وأكدت شمس البارودي أن مثل هذه الوقائع أصبحت تتكرر مع الحسابات التي تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين، بسبب استغلال بعض الأشخاص لأسماء المشاهير وصفحاتهم لإثارة الجدل أو الإساءة إليهم.

ووجهت هجومًا حادًا على الشخص المتسبب في اختراق الصفحة، معبرة عن غضبها الشديد مما حدث، كما حرصت على توجيه الشكر لكل المتابعين الذين سارعوا بالتواصل مع ابنتها وتنبيه الأسرة بالأزمة، مؤكدة أن دعم جمهورها ومحبتهما لها كان له أثر كبير في تجاوز الموقف سريعًا.

