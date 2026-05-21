أخطأت وأعتذر للجميع.. عمرو الجنايني يخرج عن صمته بعد تصريحه ولو كره الكافرون

أكد عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن تصريحاته التي أدلى بها عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز تم فهمها بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان التعبير عن الفرحة بالإنجاز دون أي إساءة أو تجاوز في حق أي شخص.

وكان الجنايني قد ظهر خلال احتفالات التتويج من المدرجات، وقال في سياق حديثه: “ربنا أراد تحقيق الزمالك للدوري.. ولو كره الكافرون”، وهو ما أثار حالة من الجدل والانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن العبارة تم استخدامها بشكل غير مناسب.

وفي رد سريع عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أوضح الجنايني أن المقصود من كلماته لم يكن الإساءة أو تكفير أي طرف، قائلًا: “أنا مين علشان أكفر أي حد؟ طبعًا مش ده المقصود، ولا يمكن أن أقصد ذلك في أي يوم من الأيام، واللي يعرفني كويس عارف نيتي كويس”.

وأضاف أن حديثه كان في إطار التأكيد على أن ما تحقق هو بتوفيق من الله، مشيرًا إلى أن صياغة العبارة تم تفسيرها خارج سياقها، موضحًا: “أنا بقول ربنا أراد وربنا عاوز كده، واللي فهم غير كده فهم غلط”.

واختتم الجنايني توضيحه بتقديم الاعتذار لكل من أساء فهم تصريحاته، مؤكدًا احترامه الكامل للجميع، وحرصه على عدم الدخول في أي جدل، كما أشار إلى أنه يستعد خلال الأيام المقبلة للتوجه إلى أداء مناسك الحج، داعيًا الله أن يتقبل منه ومن الجميع صالح الأعمال.