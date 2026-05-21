عمرو الجنايني: سيتم حل أزمة القيد.. وبطولة الدوري الأصعب في تاريخ الزمالك

أعرب عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق، عن سعادته بتحقيق الزمالك لقب بطولة الدوري بعد عناء غير طبيعي في الموسم الحالي.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية: الجماهير هي العنصر الوحيد في المنظومة لا يتقاضوا راتب وكانوا أهم أسباب الفرحة ومجلس الإدارة تعرض لضغوطات غير طبيعية في الموسم الحالي

وأضاف : لجنة الاستثمار في نادي الزمالك كان ليها دور كبير في انجازات الموسم الحالي وتتكون من محمد الإتربي والمهندس محمود الجمال وجمال ومدحت العدل وكلهم لا يرغبون في ذكر أساميهم لأنهم يعملون لصالح الزمالك.

وأوضح : لا أحد مثل ممدوح عباس وكل المشاركات من جانبنا لا تضاهي ما قدمه لصالح الزمالك في الموسم الحالي وهذا أصعب بطولة دوري للزمالك بسبب الظروف التي مر بها الزمالك.

وواصل : عندنا اجتماع في لجنة الاستثمار في نادي الزمالك ومثلما تم حل عدد من الأزمات سيتم العمل على حل قضايا إيقاف القيد ورغم صعوبة الموقف والتحديات لكن طالما العشق بدون مقابل سيظل الزمالك الأعظم في التاريخ

واختتم الجنايني تصريحاته قائلا : خطوة بخطوة سيحل الزمالك أزماته ومؤمنين بحل كافة الصعوبات التي تواجه النادي وبالعزيمة والإصرار سيتم حل كل المشاكل