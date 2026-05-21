ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات

أشاد المهندس ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري.

وكتب ماجد سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللي يضحك عليك ويقولك الكورة عايزة فلوس وصفقات عشان تنجح قوله الزمالك فاز بتاني دوري أثناء إيقاف قيده يعني بدون صفقات عشان الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات! مبروك لكل الزملكاوية من قلبي”.

الزمالك يتوج بطلا للدوري

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق