إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

محمود نوفل

أفادت وكالة الطلبة الإيرانية أن طهران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة تتضمن إجراءات لبناء الثقة كضمانات لإنهاء الحرب.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الرسالة الأمريكية لإيران تساهم في تقريب مواقف البلدين ، مضيفة “ ولكن تضييق الفجوات يتطلب تخلي الولايات المتحدة عن نزعة الحرب”.

وبحسب الوكالة ذاتها ، فإن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران اليوم تهدف تضييق الفجوات بين إيران والولايات المتحدة والوصول إلى إعلان رسمي عن قبول مذكرة تفاهم.

ومنذ قليل ،  ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.
 

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي جزءًا من جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.


وكان محمد طلحة محمود، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، في وقت لاحق قال إن عددًا من الدول باتت تدرك أن الأمن في باكستان وإيران مترابط بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن أي تطورات في المنطقة تنعكس على الجميع.

وأضاف طلحة خلال مداخلة إعلامية أن إيران أعلنت استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود قضايا مرتبطة بإسرائيل، معتبرًا أنها كانت سببًا في اندلاع هذا التصعيد، مؤكدا أن باكستان ترحب بأي مقترحات من الولايات المتحدة أو غيرها من الأطراف الدولية بهدف التوصل إلى حل للأزمة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح أن باكستان تسعى دائمًا لدعم الحلول السياسية ومنع تفاقم النزاع، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة يستدعي تحملًا مشتركًا للمسؤولية، والعمل على منع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.

وفي رده على موقف باكستان من المقترحات الإيرانية، قال إن أي حل سياسي لا بد أن يراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن العالم تأثر بالفعل بأزمة الطاقة الناتجة عن التوترات، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده تعمل كوسيط لدفع الأطراف نحو المفاوضات، معتبرًا أن الحل النهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار المباشر، مشددًا على أن باكستان مستعدة لبذل كل ما يلزم لدعم السلام والاستقرار.

اليوم.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ52 مِن فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”

ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج؟

