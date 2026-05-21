︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية مفاجئة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة جنوب سيناء، شملت مستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والسائحين، والاطمئنان على جاهزية منظومة التأمين الطبي وخطط الطوارئ والاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات للسائحين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري والاطمئنان على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب التأكد من جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وخطط الانتشار والتأمين الطبي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، خاصة خلال فترات الأعياد ومواسم الإقبال السياحي.

منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأشار إلى أن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء قدمت قرابة 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، فيما تجاوز عدد الخدمات المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية، بما يعكس الدور المحوري للمستشفى في خدمة أهالي المحافظة والزائرين من مختلف الجنسيات.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة والحضّانات والعمليات والمعامل والأشعة، إلى جانب متابعة معدلات التشغيل ونسب الإشغال وانتظام تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية وجاهزية الفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى، ومراجعة خطط التأمين الطبي والطوارئ المخصصة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد وموسم الإجازات.

كما حرص رئيس هيئة الرعاية الصحية على متابعة مستوى رضاء المتعاملين والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضاء المتعاملين يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في تطوير الخدمات الصحية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بكفاءة الأداء الطبي والإداري داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم خدمات صحية متميزة على مدار الساعة، وموجهًا بمواصلة استحداث وتطوير الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة التشغيل بما يضمن استدامة التميز التشغيلي داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تمثل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، لما تمتلكه من تجهيزات طبية حديثة وكوادر بشرية مؤهلة، فضلًا عن دورها في دعم جهود الدولة لتعزيز السياحة العلاجية والسياحة الصحية وترسيخ مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة دولية للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تطوير الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متطورة تليق بالمواطن المصري والزائرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بكافة منشآتها الصحية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
