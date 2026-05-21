الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة المصريين للأراضي المقدسة

مكة المكرمة - مصطفى الرماح

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة المصرية إلى الأراضي المقدسة، في إطار الجسر الجوي الذي استمر على مدار الأيام الماضية لنقل ضيوف الرحمن إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حالياً بالمدينة المنورة بلغ ألفًا و449 حاجًا، لافتًا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة غدًا الجمعة، عقب انتهائهم من قضاء خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة ارتفع إلى 23 ألفًا و501 حاج، مؤكداً أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يضمن سهولة التنقل وتوفير أكبر قدر من الراحة للحجاج.

وفيما يخص الحالة الصحية لضيوف الرحمن، أكد رئيس بعثة القرعة أن الحالة العامة للحجاج مطمئنة، ولم يتم رصد أي حالات وبائية أو معدية بين صفوف البعثة حتى الآن، مشيدًا بجهود الفرق الطبية المرافقة للحجاج والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وأضاف أن البعثة حرصت على تنظيم ندوات دينية يومية داخل مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة، يشارك فيها وعاظ وواعظات وزارة الأوقاف، بهدف توعية الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة، إلى جانب تقديم عدد من الإرشادات الصحية والتوعوية من الأطباء المرافقين للبعثة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال أداء المناسك.

وأشار إلى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بأعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع “GPS”، لتأمين عمليات نقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لفت إلى التعاقد مع شركة متخصصة لتولي نقل وشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الحجاج وتيسير إجراءات عودتهم بعد انتهاء المناسك.

