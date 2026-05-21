انتشال جثة طالب غارق فى ترعة طوخ بقنا

تمكن الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى ترعة طوخ بنطاق مركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب غرقاً فى مياه ترعة طوخ بنطاق مركز نقادة.

وتبين مصرع طالب غرقا، فى مياه ترعة طوخ أمام قرية كوم بلال، وتمكن الأهالى من انتشاله جثة غارقة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.