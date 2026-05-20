قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب مع تصاعد التهديدات باحتمال تجدد الحرب مع إيران
فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد فيديو بن جفير مع نشطاء أسطول الصمود
قبل موسم الحج 2026.. عمرو أديب يغادر إلى السعودية لأداء المناسك
لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تطلق مبادرة للتعريف بالبصمة الكربونية

مبادرة التعريف بالبصمة الكربونية بجامعة قنا
مبادرة التعريف بالبصمة الكربونية بجامعة قنا

أطلقت جامعة قنا، مبادرة التعريف بالبصمة الكربونية "Carbon Footprint" تحت شعار " نحو جامعة منخفضة البصمة الكربونية"، وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تستهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل المجتمع الجامعي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وفى إطار التعاون بين قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف المبادرة ترسيخ فهم علمي لمفهوم البصمة الكربونية باعتبارها مؤشرًا يقيس حجم الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في فهم الأثر البيئي الفعلي للأنشطة المختلفة والعمل على تقليلها، كما تهدف إلى نشر الوعي العلمي بمفهوم البصمة الكربونية ومصادرها، وربط المفاهيم البيئية بالحياة اليومية داخل الجامعة، وتنمية مهارات قياس وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للاستدامة بين الطلاب ومنسوبي الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن الجامعة تضطلع بدور يتجاوز التعليم والبحث العلمي ليشمل قيادة المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء وعي حقيقي بالقضايا البيئية والتحديات المناخية، مشيرًا إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب نشر ثقافة المسؤولية البيئية وتحويل المعرفة إلى سلوك يومي وممارسات مستدامة، داعياً إلى توسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا يمتد من الجامعة إلى المجتمع بأكمله، دعمًا لتوجهات الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي، وتعزيز دور البحث العلمي في معالجة القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على المجتمع، مؤكدًا استمرار تنظيم البرامج العلمية التي تدعم بناء كوادر أكثر وعيًا بقضايا الاستدامة والعمل المناخي.

وحاضرت في الندوة الدكتورة إيمان فؤاد السيد، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي المساعد بكلية العلوم، حيث تناولت مفهوم البصمة الكربونية وأهميتها البيئية والتنموية، موضحة أن ارتفاعها يرتبط بصورة مباشرة بالسلوكيات والاختيارات اليومية، كما استعرضت أنواع الانبعاثات الكربونية، ومنها الانبعاثات الظاهرة والانبعاثات الخفية التي تمثل النسبة الأكبر وترتبط بمراحل إنتاج المواد الخام والتصنيع والنقل والتسويق.

كما تناولت المحاضرة المساهمين الرئيسيين في زيادة البصمة الكربونية، وطرق قياسها وحسابها، وآليات خفضها من خلال تبني أنماط أكثر استدامة في الاستهلاك والإنتاج، بالإضافة إلى استعراض عدد من التطبيقات المجانية المستخدمة في حساب البصمة الكربونية لمساعدة الأفراد على تقييم أثرهم البيئي واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

وتتبنى المبادرة رؤية تقوم على "جامعة مستدامة بوعي بيئي راسخ"، ورسالة تستهدف تعزيز المعرفة وتغيير السلوك نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، من خلال تنفيذ ندوات تعريفية وورش عمل تطبيقية، وإطلاق حملات توعوية رقمية ومطبوعة، وإشراك الطلاب فى أنشطة بيئية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم فعاليات مرتبطة بترشيد الطاقة وتقليل المخلفات والتشجير.

وتستهدف المبادرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجهاز الإداري، بما يسهم في خلق بيئة جامعية أكثر وعيًا بالقضايا البيئية، وتعزيز دور جامعة قنا في خدمة المجتمع ومواكبة الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

قنا البصمة الكربونية جامعة قنا الأثر البيئي الفعلي التنمية المستدامة التحول الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

المتهمة

ادعت قدرتها على توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة.. القبض على سيدة نصبت على المواطنين في أسوان

المتهة

القصة الكاملة لحبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة

المراهنات

الحكم بعدم الاختصاص في قضية اتهام 3 أشخاص بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet

بالصور

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد