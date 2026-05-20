بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة سموحة في الدوري

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي؛ استعدادا لخوض مباراة سموحة في الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي