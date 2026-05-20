حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء؛ استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، في حين يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.