ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود

القسم الخارجي

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على خلفية الفيديوهات التي وثقت إساءات وانتهاكات بحق نشطاء «أسطول الصمود»، في ظل تصاعد الغضب الدولي من طريقة التعامل معهم عقب اعتراض السفن المتجهة إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل “تملك الحق في منع الأساطيل الاستفزازية المؤيدة لحماس”، لكنه اعتبر أن الأسلوب الذي ظهر به بن جفير خلال التعامل مع النشطاء “لا يعكس قيم الدولة ولا المعايير التي يجب الالتزام بها”، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتزايدة ضد حكومته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد انتشار مقاطع مصورة نشرها بن غفير بنفسه، ظهر فيها وهو يسخر من النشطاء الذين كانوا على متن سفن المساعدات، بينما أظهرت مشاهد أخرى تعرض عدد منهم للاعتداء والإهانة من قبل عناصر أمن إسرائيلية عقب نقلهم إلى ميناء أسدود.

وبحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فإن نحو 430 ناشطاً كانوا ضمن قافلة بحرية متجهة نحو غزة “لفك الحصار” تم اعتراضهم في عرض البحر قرب السواحل القبرصية، قبل اقتيادهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

وأثارت المشاهد المتداولة موجة غضب واسعة، خصوصاً بعد ظهور محتجزين وهم مجبرون على الجلوس أرضاً ووجوههم باتجاه الأسفل، فيما بدت قوات الشرطة وهي تتعامل بعنف مع بعض المشاركين، من بينهم ناشطة هتفت بشعار “فلسطين حرة”.

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

