قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد فيديو بن جفير مع نشطاء أسطول الصمود

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت فرنسا استدعاء سفير إسرائيل في باريس، على خلفية الجدل الذي أثاره مقطع فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، والذي ظهر فيه أثناء تعامله مع نشطاء “أسطول الصمود” المحتجزين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده قررت استدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجًا على ما وصفه بسلوك “غير مقبول” تجاه ركاب الأسطول، وذلك في منشور له على منصة “إكس”.

وأضاف بارو أن تصرفات بن غفير، التي أثارت انتقادات حتى داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، تمثل تجاوزًا غير مقبول في التعامل مع المواطنين الفرنسيين المشاركين في الأسطول، مشددًا على ضرورة معاملتهم باحترام كامل وضمان الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت ذاته، أوضح الوزير الفرنسي أن بلاده لا تؤيد نهج “أسطول الصمود” من الأساس، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر أي معاملة مهينة أو استفزازية للمحتجزين.

وصعد المتطرف إيتمار بن جفير من لهجته تجاه نشطاء «أسطول الصمود» المتجه إلى قطاع غزة، رداً على الانتقادات التي وجهها إليه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بسبب فيديو أثار موجة غضب واسعة وأظهر إذلال واحتجاز نشطاء بعد اعتراض الأسطول.

وقال بن جفير في تصريحات حادة إن «هناك من في الحكومة لا يزال لا يفهم كيفية التعامل مع مؤيدي الإرهاب»، مضيفاً أن «إسرائيل لم تعد كيس ملاكمة»، وأن كل من يأتي إلى إسرائيل «لدعم حماس أو التضامن معها سيُواجه بالقوة».

وجاءت تصريحات بن جفير بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه عشرات النشطاء وهم مقيدو الأيدي وبعضهم جاثٍ على الأرض داخل سفينة عسكرية ومركز احتجاز إسرائيلي، بينما ظهر الوزير الإسرائيلي وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي ويردد «تحيا إسرائيل» أمام أحد المحتجزين.

كما أظهر المقطع قيام عناصر إسرائيلية بدفع ناشطة أرضاً بعنف بعدما هتفت «الحرية لفلسطين» أثناء مرور بن غفير بالقرب منها، في مشهد أثار انتقادات دولية واسعة.

وفي تطور لافت، طالبت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي، ووصفت معاملة النشطاء بأنها «غير مقبولة»، مؤكدة استدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن الواقعة.

وكانت قوات الاحتلال إسرائيلية قد اعترضت «أسطول الصمود العالمي» قبالة سواحل قبرص قبل اقتياده إلى ميناء أسدود، حيث تم احتجاز مئات النشطاء الذين كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

من جهته، اعتبر مركز «عدالة» الحقوقي أن احتجاز المشاركين في الأسطول يمثل «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي»، مؤكداً أن من بين المحتجزين متضامنين دوليين وصحفيين وأطقم طبية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

في المقابل، دافعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن العملية، وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن اعتراض القوارب أحبط «مخططاً عدائياً»، بينما شددت الخارجية الإسرائيلية على أنها «لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة».

فرنسا استدعاء سفير إسرائيل في باريس إسرائيل فرنسا وإسرائيل أسطول الصمود نشطاء “أسطول الصمود” المحتجزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

رياض محرز

استبعاد رياض محرز من مباراة الأهلي السعودي والخليج .. الليلة

الغندور

الغندور يدعم الزمالك قبل مباريات الدوري اليوم

جوارديولا

جوارديولا يراوغ الجميع بشأن سؤاله عن مستقبله مع مانشستر سيتي

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد