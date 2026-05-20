الغندور يدعم الزمالك قبل مباريات الدوري اليوم

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم لنادي الزمالك ، متمنياً أن يتوج الفريق ببطولة الدوري، وشدد على أهمية تقديم جميع الفرق أداءً مميزاً قبل كأس العالم.

وقال الغندور في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كلنا منتظرين المباراة وكل التوفيق بنسبالي للزمالك وربنا يوفقه ويتوج ببطولة الدوري وكل التوفيق لكل الفرق انهم يقدموا كرة كويسة في آخر يوم في منطقة الحسم قبل تجمع كأس العالم والبطولة اللي كلنا بانتظارها ونشوف بلدنا بتتألق وتقدم صورة جيدة".



وتخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري ضد الأهلي الساعة 8 مساءً، على قناة on sport max.

بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport plus.

الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport.