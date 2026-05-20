2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولات كرة القدم في قطر أن بطولة كأس العرب 2025، التي أُقيمت بين 1 و18 ديسمبر 2025، حققت عائدًا اقتصاديًا إجماليًا وصل إلى 2.89 مليار ريال قطري، ما يعكس التأثير الكبير للبطولة على الاقتصاد المحلي.

ووفقًا لبيان اللجنة، كشفت دراسة خاصة بتقييم الأثر الاقتصادي أن البطولة لعبت دورًا بارزًا في تنشيط قطاع السياحة خلال عام 2025، إلى جانب دعم قطاعات السفر والضيافة والتجزئة وزيادة الإيرادات المرتبطة بها.

وشهد الحدث حضور أكثر من 305 آلاف مشجع من خارج قطر، حيث بلغ حجم الإنفاق على تذاكر الطيران نحو 288.9 مليون ريال قطري، مقابل 315.5 مليون ريال على الإقامة الفندقية، إضافة إلى تسجيل 1.5 مليون ليلة فندقية طوال فترة البطولة.

كما حققت مبيعات الأغذية والمشروبات إيرادات وصلت إلى 246.1 مليون ريال قطري، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير على المطاعم والمقاهي المختلفة داخل الدولة، فيما بلغ حجم الإنفاق في قطاع التجزئة نحو 200.7 مليون ريال عبر أبرز الوجهات السياحية القطرية.

وأكدت اللجنة أن 97% من الجماهير الدولية المشاركة رأت أن البطولة ساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية لدولة قطر عالميًا.

من جانبه، قال جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب، إن البطولات الرياضية الكبرى تواصل دورها كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف أن النسخة الثانية من البطولة نجحت في جمع ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم في أجواء احتفالية عكست الثقافة العربية وروح الأخوة، إلى جانب تقديم منافسات كروية عالية المستوى، ما عزز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجالي الرياضة والسياحة.

وأشار الجاسم إلى استمرار العمل على تعزيز إرث كأس العالم قطر 2022 من خلال استضافة فعاليات رياضية عالمية تسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام يدعم أهداف الدولة المستقبلية.