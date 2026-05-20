مدبولي يلتقي وزير التعليم لاستعراض دراسة الـ "يونيسف" حول إصلاح المنظومة التعليمية

عقب مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم”…

رئيس الوزراء يلتقى وزير التعليم

استعراض نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية

مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم؛ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر، التى تم عرضها خلال فعاليات مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم"، الذي عُقد تحت عنوان "عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية".

وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة في بناء الانسان المصري، انطلاقا من أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية، مؤكداً مواصلة جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، سعياً لإعداد أجيال مواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل.

نتائج دراسة جهود تطوير وإصلاح التعليم

وخلال اللقاء، استعرض محمد عبد اللطيف، أبرز نتائج دراسة جهود تطوير وإصلاح التعليم في مصر، التى قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تحت عنوان "تأمين مستقبل مصر من خلال تحول التعليم: أدلة جديدة، والتقدم المحقق، والطريق إلى الأمام"، وكذا ما سيتم البناء عليه، في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة أشارت إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تشهد تحولا حقيقيا وإصلاحا متسارعا، وأن مصر تمر بلحظة نادرة لتحول حقيقي في نظام التعليم، تتطلب استمرار الاستثمار والتركيز لضمان ترسيخ الإصلاحات واستدامتها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة أشارت إلى حدوث تحسن في عدد من المؤشرات الرئيسية، منها ارتفاع معدل الحضور من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 63 طالبا فى عام 2023/ 2024 إلى 41 طالبًا في عام 2025 / 2026، بعد أن كان هناك نحو 2000 فصل يضم كل فصل منها أكثر من 100 طالب، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية.



كما لفت الوزير إلى ما أشارت إليه الدراسة بقيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وتطبيقه في مختلف محافظات الجمهورية، سعياً لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.

وحول أسباب انخفاض كثافات الفصول، أوضحت الدراسة أن الطاقة الاستيعابية للفصول توسعت بنسبة 20%، من خلال إعادة تخصيص 45248 فراغا داخل المدارس لاستخدامها كفصول دراسية، إلى جانب إعادة 53496 فراغا داخل المدارس إلى الخدمة كفصول دراسية.

وأكد محمد عبد اللطيف، في ختام اللقاء، مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، وصولا لتحسين نواتج التعلم، مستعرضا ما سيتم في المرحلة المقبلة من عمل في ملفات التعليم المختلفة، بما يسهم في استمرار المؤشرات الإيجابية لمختلف القطاعات.