إنشاء نقاط ذبيح إضافية للمواطنين في التل الكبير خلال عيد الأضحى المبارك

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، المجزر الآلي، محطة مياه الشرب بمدينة التل الكبير، في إطار مجهودات المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذلك بحضور المهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة التل الكبير، الدكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية، جولته بتفقد المجزر الآلي بمدينة التل الكبير؛ لمتابعة مدى جاهزيته، والاطمئنان على كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد "عصام" على توفير الدعم اللوجستي والطبي البيطري اللازم لضمان إتمام عمليات الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.

موجهًا باختيار وتحديد نقاط ومواقع مخصصة لذبح أضاحي المواطنين، بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على صحة المواطنين.

تلا ذلك، تفقد نائب محافظ الإسماعيلية، سير العمل بمحطة مياه الشرب بمدينة التل الكبير؛ للاطمئنان على جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا على أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة للمواطنين.

وفي ختام جولته، وجه "عصام" بضرورة تحقيق الانضباط بكافة شوارع مركز ومدينة التل الكبير، ومواجهة كافة أشكال التعديات والإشغالات، مشددًا على إزالة كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة المتواجدة على طريق ترعة الروض (المزارعة)، مع تكليف رئيسة المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة لضمان عدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى وتسهيل الحركة المرورية بالطريق.