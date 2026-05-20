مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل، ومازال الزمالك متقدمًا بهدف دون رد.

ونجح عدي الدباغ مهاجم الزمالك في تسجيل هدف التقدم مبكرًا بالدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما استغل البداية القوية للفريق الأبيض ليمنح فريقه الأفضلية.

وشهدت المباراة فرصة خطيرة أخرى لصالح الزمالك بعد كرة مقطوعة من سعد سمير، وصلت إلى عبد الله السعيد الذي مررها إلى شيكو بانزا، ليسدد الأخير كرة من انفراد تام من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، إلا أن رجب نبيل تألق وأنقذ الكرة ببراعة من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

وكان معتمد جمال المدير الفني للزمالك قد أعلن تشكيل فريقه للمباراة، والذي ضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.