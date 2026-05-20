حياة كريمة تغير واقع سيدات سبك الأحد.. تدريب وتمكين ومشروعات صغيرة تفتح أبواب الأمل

شهدت قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية استفادة واسعة من المبادرات والأنشطة التنموية التي تنفذها مؤسسة «حياة كريمة»، حيث كشفت عدد من السيدات المشاركات عن الأثر الإيجابي للدورات التدريبية والقوافل الطبية والمشروعات الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة داخل القرية.

مبادرة حياة وردة

وقالت أسماء جمال، إحدى المستفيدات، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، إنهن شاركن في دورات مبادرة «حياة وردة» التي استمرت لمدة أسبوع، وتضمنت تدريبًا على طرق الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي داخل المنزل، إلى جانب برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية بين السيدات وتشجيعهن على نقل هذه المعرفة للمحيطين بهن.

وأوضحت أن نحو 150 سيدة شاركن في المبادرة، مؤكدة أن المشاركات حرصن على دعوة جيرانهن ومعارفهن للاستفادة من هذه الأنشطة لما لمسنه من فوائد صحية ومجتمعية مهمة.

القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة

وفي السياق ذاته، أشارت ماجدة أمين إلى أن القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، لافتة إلى أن الحالات التي استدعت تدخلات جراحية جرى تحويلها لاستكمال مراحل العلاج اللازمة.

صناعة الحلويات والجاتوهات

من جانبها، أكدت نادية مصطفى مشاركتها في مبادرة «سكر البيوت»، التي استهدفت تدريب السيدات على صناعة الحلويات والجاتوهات، بهدف مساعدتهن على إطلاق مشروعات صغيرة من المنزل وتحقيق مصدر دخل مستدام.

الأدوات الأساسية اللازمة للعمل

وأضافت أن المبادرة شملت مجموعتين بإجمالي 110 سيدات، ولم تقتصر على الجانب التدريبي فقط، بل وفرت كذلك الأدوات الأساسية اللازمة للعمل مثل العجانة والمضرب، إلى جانب تقديم إرشادات حول أساليب إدارة المشروعات الصغيرة وتحقيق النجاح والاستمرارية.