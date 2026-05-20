الأهلي يهزم المصري بثنائية في الدوري ويلحق بالكونفدرالية بدلا من الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.



ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام تريزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي وأهدر تريزيجيه فرصة ثانية للتسجيل.

ونشط أداء المصري بشكل تدريجي وحاول الضغط على الأهلي مُستغلاً هدوء المارد الأحمر.

وتلقى ياسين مرعي لاعب الأهلي طردا مباشرا في مباراة فريقه مع المصري في الدقيقة 38 بعد عرقلة منذر طمين لاعب الفريق البورسعيدي خارج منطقة الجزاء لحظة انفراده بمرمى شوبير.

ونجح تريزيجيه في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء 89 من عمر اللقاء

وعقب فوز الزمالك وتتويجه بالدوري المصري، وتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 57 نقطة ليلحق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة ليتواجد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض المصري، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - خالد صبحى - مصطفى العش.

خط الوسط : محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم - احمد القرموطى.

خط الهجوم : منذر طمين - اسامة الزمراوى.

بينما خاض الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.