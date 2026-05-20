سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

أكد الدكتور محمدو لبرنج سفير الكاميرون بالقاهرة، أن بلاده ومصر يعملان معاً باستمرار من أجل دعم وتعزيز السلام والاستقرار والتسوية السلمية للنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير "لبرنج" خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة الكاميرون بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني، وذلك بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، ممثلة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب وزير الخارجية السفير محمد أبو بكر والسفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ولفيف من المسئولين المصريين والسفراء المعتمدين لدى مصر.

وأشاد السفير الكاميروني بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في جميع المجالات.. مؤكدا أهمية العمل على المزيد من تدعيم التعاون على الصعيد الاقتصادي، حيث أبرز في هذا الصدد تواجد عدد من الشركات المصرية في الكاميرون.

من ناحية أخرى، قال إن الكاميرون التي تحتفل اليوم بالعيد الوطني أكدت مرة أخرى تمسكها بالديمقراطية والتعددية عبر تنظيم الانتخابات التي فاز فيها الرئيس "بول بيا"، مضيفا أن هذه الانتخابات جرت في مناخ من المن .ة.

كما أشار إلى الاصلاحات التي قاما بها الكاميرون، ومن بينها وجود استحداث منصب نائب الرئيس، موضحا أن الدبلوماسية الكاميرونية حققت انجازات خلال الاعوام الماضية، ومن بينها تعيين عدد من الدبلوماسيين في مناصب رفيعة بالامم المتحدة.



ووجه فى ختام كلمته التقدير، نيابةً عن حكومة وشعب الكاميرون ، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

من ناحيتها، نقلت وزيرة الثقافة تهنئة وتحيات الدكتور مصطفى مدبولي.. كما توجهت بالتهنئة للكاميرون، حكومة وشعباً، ولأبناء الجالية الكاميرونية بمصر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

وأكدت الدكتورة جيهان زكى أن مصر تعتز بالعلاقات الأخوية التي تربطها بالكاميرون.. مذكرة بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكاميرون عام 1960 .

وأضافت أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.. معربة عن التطلع إلى مشاركة رفيعة المستوى من جانب الكاميرون فى القمة التنسيقية للاتحاد الافريقى والمقرر عقدها فى يونيو المقبل بمدينة العلمين.

وشددت على أن مصر تحرص على تعزيز التعاون الثقافى مع الكاميرون.